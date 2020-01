Métiers du grand âge : une campagne pour changer de regard

Grand âge

Publié le 09/01/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Le collectif privé et associatif « les métiers du grand âge » lance une campagne de sensibilisation pour redorer l’image d’un secteur qui peine à recruter.

Marguerite et Martine, Claude et Sarah, Arminda et Fatima, Daniel et Taïna, Sandrine et Emilie sont les héros de « C’est la vie » une mini-série de portraits croisés de personnes âgées et personnels de maisons de retraite diffusée à partir du 12 janvier sur France 2 et France 3. Il s’agira de la première campagne de communication jamais réalisée sur les métiers du grand âge.

L’initiative revient à un collectif réunissant des acteurs privés et associatif – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), résidences services seniors et services d’aide à domicile. Le collectif a donné carte blanche au documentariste Olivier Babinet auteur du très remarqué Swagger sur 11 collégiens d’Aulnay-sous-Bois.

Tendresse et complicité, humour et optimisme aussi, la relation ...

