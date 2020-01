Demandeurs d’asile : nouvelles orientations pour l’hébergement en 2020

Hébergement

Une information du 27 décembre vise à fixer les orientations pour l’année 2020 concernant le parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale, à améliorer leurs conditions d’accueil et d’hébergement et à fixer les enjeux de la gouvernance territoriale.

Elle insiste notamment sur la nécessité pour les professionnels du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de développer des partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif.