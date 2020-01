Réforme des retraites : veillée d’armes dans la fonction publique territoriale

Fonction publique

Publié le 08/01/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, France

Appel des territoriaux à la mobilisation, boycott par certains syndicats de la première réunion pénibilité spécifique à la fonction publique, dissensions au bureau du CSFPT... L'heure est plus que jamais à la crispation autour de la réforme des retraites.

L’agitation est à son comble dans la fonction publique, cette semaine, autour de la réforme des retraites. Une réforme que le gouvernement a annoncé vouloir examiner en conseil des ministres dès le 24 janvier, pour une mise en débat accéléré à l’Assemblée nationale du 17 au 28 février.

Le 7 janvier, l’intersyndicale de la fonction publique territoriale (CGT, FA, FO, Snuter et Sud-Solidaires) a ouvert le bal en diffusant un « Appel aux agents territoriaux ».

Objectif : mobiliser titulaires et contractuels des collectivités pour qu’ils participent aux mouvements massifs auxquels appellent les fédérations pour le 9 puis le 11 janvier. La CGT Services Publics a même rédigé un appel spécifique lancé aux agents et salariés des offices publics de l’habitat, qui relèvent, eux aussi, de la CNRACL et de l’ Ircantec .

Les territoriaux, assurent ces appels, « feront partie des grands perdants de cette réforme si elle se met en place ».

Argumentant notamment sur la faiblesse – voire l’absence – de

