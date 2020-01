Recrutements, compétences, comment rendre sa collectivité attractive ?

Rencontre du Club RH

Publié le 08/01/2020 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

La "guerre" des talents, et des compétences rares fait rage, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Pour étoffer leurs équipes, les collectivités doivent se montrer attractives. Mais comment ? Et comment se faire connaître des talents recherchés ? Le Club RH de la Gazette vous donnera les clés le 23 janvier, à Orléans. Les inscriptions sont libres.

Chiffres-clés Date : 23 janvier

Où : conseil départemental du Loiret, Orléans

Voir le programme

Inscription auprès de marie.lenglin@infopro-digital.com

L’évolution rapide des besoins en compétences et la « guerre des talents » obligent les collectivités à travailler leur attractivité.

Mais comment séduire des candidats et recruter sur les métiers en tension, et comment développer la motivation des agents pour conserver les « bons éléments »?

Au-delà du « faire » (management, organisation et conditions de travail, rémunération, outils de recrutement…), l’enjeu est aussi de « faire savoir » par une communication appropriée.

Le Club RH de la Gazette vous apportera tous les éclairages et solutions lors de la rencontre organisée le 23 janvier, à Orléans.

La rencontre débutera par un point d’actualité sur les nouvelles mesures pour favoriser l’attractivité de la fonction publique, qui sera suivi par des retours d’expériences, notamment par Delphine Dubelloy-Remigereau, directrice des relations humaines du conseil départemental du Loiret ; Nicolas Lonvin, directeur des relations humaines de la ville et de la métropole d’Orléans ; Stéphanie Mulatier, directrice des ressources humaines de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois…

La participation est libre, mais sur inscription, et dans la limite des places disponibles. Aussi, dépêchez-vous de vous inscrire !