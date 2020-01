Sécurité dans les transports : Gilles Savary dresse un bilan mitigé de la loi de 2016

Transports

Publié le 24/01/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La loi du 22 mars 2016 renforce les prérogatives des transporteurs publics pour lutter contre la fraude, l’insécurité et les actes terroristes. Après trois ans d’atermoiement, l’Etat a publié mi-2019 un décret d’application sur l’identification des fraudeurs, aussitôt retoqué par le Conseil d’Etat. Le Conseil constitutionnel vient de censurer une autre disposition. Dans un entretien à la Gazette, l'ex-député socialiste de la Gironde, Gilles Savary, auteur de la proposition et rapporteur de la loi, dresse son propre bilan d'application.

Le dispositif de lutte contre la fraude de la loi qui porte votre nom est sanctionné par le Conseil d’Etat. Votre sentiment sur ce raté législatif ?

L’article de la loi sur la fiabilisation de l’identité des fraudeurs doit en effet être réécrit. Il est important mais la loi a par ailleurs énormément amélioré les moyens de la sûreté dans les transports. Fouilles, vidéo-surveillance ponctuelle, éradication des applications numériques signalant la présence de contrôleurs, renforcement des sanctions (un an de prison et 15 000 € pour entrave au contrôle) etc. Elle a remotivé les contrôleurs et les services de sûreté, la Suge à la SNCF, le GPSR à la RATP. Ce qui n’a pas fonctionné, c’est la faible mobilisation de la justice, en particulier pour la fraude d’habitude.