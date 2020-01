Installation classée : actions nationales de l’inspection pour 2020

Installation classée

Publié le 08/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Les missions de police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles qu’exerce l’inspection des installations classées visent à prévenir et à réduire les risques et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes et l’environnement.

Une instruction parue le 7 janvier fixe le programme de travail pour l’année 2020, qui comporte les missions de fond des DDPP et des DREAL, appelées « actions pérennes » dans la première partie du document et des actions thématiques, dans le domaine agricole ou industriel, qui feront l’objet d’un engagement plus spécifique pour l’année 2020.

Parmi les actions nationales, on retrouve l’intégration des risques technologiques et sanitaires à l’échelle de la planification et de

l’aménagement et plus particulièrement, l’appui aux préfets et le cas échéant aux collectivités pour la planification.