Vers l’encadrement réglementaire du télétravail occasionnel

Réforme de la fonction publique

Publié le 08/01/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La loi de transformation de la fonction publique a prévu d'aller plus loin en matière de télétravail en permettant une pratique "occasionnelle". La Gazette des communes livre les premières intentions du gouvernement.

Depuis l’été dernier, les agents en situation de handicap et les femmes enceintes peuvent bénéficier d’une quotité hebdomadaire de télétravail supérieure aux trois jours de droit commun. Mais la loi de transformation de la fonction publique a prévu d’aller encore plus loin et de modifier un décret de 2016 pour permettre le recours au « télétravail occasionnel ».

Élargissement des publics pouvant bénéficier de plus de télétravail

Le projet ...

