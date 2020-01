Quelles sont les forces et faiblesses des écomusées ?

Patrimoine

Publié le 10/01/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Une étude cosignée par l’Office de coopération et d’information muséales (Ocim) et la Fédération des écomusées et musées de société (Fems) met au jour les spécificités de ce secteur muséographique singulier. Des constats qui permettent de poser les questions-clefs pour l’avenir de ces structures, constitutives de l’identité de leurs territoires.

Dans une étude intitulée « Ecomusées et musées de société – fonctionnement, actions et dynamiques », et mise en ligne le 6 janvier, l’Office de coopération et d’information muséales (Ocim) et la Fédération des écomusées et musées de société (Fems) mettent au jour les singularités des écomusées au sein de la grande famille muséale française. Ils y décèlent à la fois des atouts et des faiblesses.

Des musées diversifiés

Etroitement liés à l’histoire et l’identité de leurs territoires respectifs, ces structures – publiques pour 80% d’entre elles, ou associatives pour 20% – ne sont pas toutes labellisées « Musée de France » : un tiers ne le sont pas, parce qu’elles ne répondent pas aux critères de la « loi-musées » du 4 janvier 2002 (collections permanentes, équipement dirigé par un ...