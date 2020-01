A moitié vide

Accueil

Publié le 10/01/2020 • Par Romain Mazon • dans : France

K. Kostrubiec / AdobeStock

On nous le jure après chaque nouvelle loi anticorruption, de moralisation ou de transparence : c’en sera fini des comportements déviants. Sauf qu’on n’en sort pas. Il faut dire que le climat général n'est pas à la rigueur « scandinave », les plus hauts responsables mettant en cause régulièrement les nombreux contrôles qui brideraient les énergies.

