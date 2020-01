Les habitants soutiennent des projets locaux par des prêts ou des dons

[LE LABO DES START-UP] Finances

Publié le 17/01/2020 • Par Sylvie Luneau • dans : Innovations et Territoires, Régions

La plateforme numérique Collecticity permet aux collectivités de financer leurs projets en faisant appel à la participation citoyenne (prêts ou dons). L’offre va s’étendre à l’organisation de référendums en ligne.

Pour quelques centaines d’euros, mais aussi parfois pour des sommes plus importantes, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à faire appel au financement participatif sur la plateforme dédiée, « collecticity.fr ». Elles sont une cinquantaine aujourd’hui. Créer un parc à Vindry-sur-Turdine, dans le Rhône, construire une piscine à Decazeville, dans l’Aveyron, lancer les 23 heures de la BD à Fraize, dans les Vosges… De l’énergie à la biodiversité en passant par la culture, le sport et la solidarité, les idées sont de toute nature et les collectivités aussi. L’investissement peut prendre deux formes différentes : le prêt (avec ou sans intérêt) ou le don (avec ou sans contrepartie).

La plateforme a été créée en 2015 par un financier, un avocat et un webmaster. Elle se rémunère par ...