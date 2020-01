Municipales 2020 : comment encourager les femmes à devenir maires ?

Municipales 2020

Publié le 06/01/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Documents utiles, France

En 2014, seulement 17,1% des têtes de liste étaient des femmes ; pour lever les freins rencontrés par les candidates, en milieu rural comme urbain, le réseau Elues Locales propose une ressource intéressante : le « guide de la candidate aux élections municipales 2020 ».

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le réseau Elues Locales, start-up de l’entrepreunariat social dédiée à la place des femmes en politique, a recueilli les témoignages de plusieurs centaines d’élues afin d’identifier et neutraliser les blocages rencontrés dans le « guide de la candidate aux élections municipales 2020« .

Charge mentale et sentiment d’imposture

On retrouve parmi eux la difficile gestion du temps entre la vie professionnelle et personnelle, qui peut faire écho au concept de « charge mentale » dans la sphère privée. On retrouve aussi la peur de ne pas être assez compétente, le sentiment d’imposture (« suis-je légitime ? »), ou encore la crainte de ne pas trouver sa place dans un monde qui manque encore de modèles féminins.

Quelques exemples de bonnes pratiques

Le réseau Elues Locales, par ailleurs organisme agréé par le ministère de l’Intérieur pour la formation des élus, propose plusieurs outils pour encourager les femmes à oser présenter leur candidature.

Le guide met ainsi à disposition un test « ai-je le profil ? ». Voici aussi quelques bonnes idées à avoir en tête concernant le fonctionnement d’une équipe municipale inclusive :

Pensez à des horaires de réunions raisonnables et d’une durée raisonnable, par exemple 2h ;

Mettez en place un tour de rôle paritaire lors des réunions officielles ;

Répartissez de façon équitable et non genrée les compétences, etc.

Enfin, il comporte un certain nombre de rappels, notamment juridiques, bien utiles autour des indemnités, du financement de la campagne, ou encore du droit à la formation.