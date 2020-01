Sécurité locale : à quoi faut-il s’attendre en 2020 ?

Parmi les grands dossiers attendus en 2020, la préparation, dans les prochaines semaines, du Livre blanc sur la sécurité intérieure en vue d’un projet de loi d’orientation et de programmation devrait enfin donner chair au désormais fameux « continuum de sécurité ». L’occasion de mettre sur la table les préconisations issues des rapports Fauvergue-Thourot et Fauvergue-Naegelen de créer (ou pas) une école nationale de police municipale, mais aussi d’accroître l’accès des agents aux fichiers de police, évoqué par Emmanuel Macron lui-même au cours du dernier congrès des maires.

La promulgation de la loi Engagement et proximité signe par ailleurs une nouvelle étape dans le renforcement des pouvoirs de police du maire, notamment en matière de protection du domaine public, réclamés au lendemain de la mort du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, renversé l’été dernier par une camionnette.

Le débat parlementaire a également entériné la création d’une commission municipale des débits de boisson, l’information des maires par les procureurs mais aussi les préfets, l’assouplissement des conditions de mutualisation des agents, l’abaissement du seuil de signature des conventions de coordination ou encore la création d’une carte d’identité tricolore pour les maires.

A mi-mandat présidentiel, l’année 2020 permettra également de tirer un premier bilan des grands chantiers lancés par le gouvernement au premier rang desquels la police de sécurité du quotidien, dont les renforts policiers annoncés n’ont à ce jour pas convaincu les élus.

Autre priorité gouvernementale à évaluer : la lutte contre le terrorisme et tout particulièrement la prévention de la radicalisation, qui sollicite directement les maires au nom de la « société de vigilance ». Une commission d’enquête, créée en novembre, devrait actualiser l’état des connaissances sur ce phénomène très mouvant et formuler des propositions en faveur de l’échelon local.

Parallèlement, les préfets sont appelés à concentrer leurs efforts à combattre l’islamisme radical et le communautarisme.

Enfin, la stratégie nationale de la prévention de la délinquance, attendue depuis 2017, devrait finalement être présentée dans les prochaines semaines. Elle devrait faire une priorité de la prise en charge des mineurs et clarifier une gouvernance locale, au profit des maires. Elle reprendra également les nouvelles orientations publiques concernant la violence à l’école ou les violences faites aux femmes, qui ont été sous les feux de la rampe en 2019.

La reconnaissance faciale va être expérimentée

Polémique, la reconnaissance faciale, que certains élus appellent de leurs vœux, provoquent de nombreux débats. Dans un entretien au Parisien, paru le 24 décembre, le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O prend position et exprime le souhait de lancer une expérimentation en temps réel sur des images de vidéosurveillance. Cette phase devrait durer de six mois à un an, « sous la supervision de la société civile et de chercheurs », précise-t-il, admettant au passage que le dispositif comporte « de toute évidence des avantages, et des opportunités, mais aussi un certain nombre de risques pour les libertés publiques ».