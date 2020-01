Gestion

Principe de séparation ordonnateur/ comptable public : évolutions ou révolution

La séparation entre l’ordonnateur et le comptable public, est un principe structurant des finances publiques souvent critiqué, notamment par les gestionnaires publics locaux. L’espoir d’économiser des postes budgétaires au sein de la DGFIP amène l’État à envisager des évolutions substantielles qui pourraient conduire à sa suppression pure et simple. Quelles seraient les conséquences sur la protection de l’argent public et sur les finances des collectivités ? Affaiblir le rôle du comptable public, effacer la frontière entre les missions de l’ordonnateur et celles du comptable public, voire conduire à une disparition du comptable public tel que nous le connaissons aujourd’hui ?

