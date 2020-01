Publié le 06/01/2020 • Par Michèle Cataldi • dans : Fiches de révision

Le Brexit prendrait effet le 31 janvier 2020 ; publication des lois du 2 décembre de finances rectificative pour 2019 ; du 24 décembre d'orientation des mobilités et de celle de financement de la Sécurité sociale pour 2020 ; du 27 décembre relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ; du 28 décembre de finances pour 2020 et de celle visant à agir contre les violences au sein de la famille ; projets de loi organique et relatifs à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique ; la consommation en Europe ; multilinguisme dans l’UE ; l’enquête Pisa 2018 ; âge de départ en retraite en Europe ; le «Tour de France des solutions » ; robotisation et intelligence artificielle ; la Cour des comptes et la fraude sociale ; mesures d’aide et d'action sociales... les thèmes qui ont fait l'actualité en décembre

La réforme des retraites :

Le Premier ministre a présenté le 11 décembre le projet de système de retraites qui devrait être mis en place à partir de 2022.

Il a détaillé les trois objectifs de la réforme des retraites.

Le nouveau système de retraites est un système universel, à points. Il s’agit de ne plus dépendre de la démographie de certaines professions et d’adapter le calcul des retraites aux nouveaux parcours professionnels. La réforme conduit à la suppression des 42 systèmes de retraite existants, dont le système de la SNCF et celui de la RATP. Le système sera le même pour tous, y compris les hommes politiques a précisé le Premier ministre.

Dans ce système, chaque actif paiera la même cotisation sur les revenus jusqu’à 120 000 euros annuels (au-delà, une cotisation de solidarité sera prélevée sans ouvrir de droits). Les euros cotisés seront transformés en points. La valeur du point sera garantie par les partenaires sociaux et elle sera indexée sur les salaires.

Pour prendre en compte les nouvelles formes de précarité, une retraite minimale de

1 000 euros nets par mois sera garantie pour une carrière complète au Smic.

En supprimant le calcul par trimestres de cotisation, le système fera que chaque heure travaillée pourra donner des points.

Le pacte vert pour l’Europe :

La Commission européenne a présenté son pacte vert pour l’Europe, une feuille de route ayant pour objectif de rendre l’économie européenne durable en transformant les défis climatiques et environnementaux en opportunités dans tous les domaines d’action et en garantissant une transition juste et inclusive pour tous.

Le pacte vert pour l’Europe prévoit une feuille de route assortie d’actions destinées à promouvoir l’utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire et à enrayer le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Il énonce les investissements nécessaires et les instruments de financement disponibles, et explique comment assurer une transition juste et inclusive.

Le pacte vert englobe tous les domaines de l’économie, en particulier les transports, l’énergie, l’agriculture, le bâtiment et les secteurs tels que la sidérurgie, l’industrie du ciment, les technologies de l’information et de la communication, le textile et les produits chimiques.

Afin d’inscrire en droit l’ambition politique consistant à faire de l’Europe, d’ici à 2050, le premier continent climatiquement neutre, la Commission présentera, dans les 100 jours à venir, la première « législation européenne sur le climat ».

