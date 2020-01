Quand les services publics deviennent coopératifs

Trophées « Fier(e) de ma commune »

Publié le 14/01/2020 • Par Hélène Lerivrain • dans : Innovations et Territoires, Régions

Au printemps 2019, la ville de Bègles a lancé un appel à projets en vue de coconstruire, puis cogérer, des services publics avec les habitants. Une initiative récompensée par un trophée « Fier(e) de ma commune ».

Organisés par « La Gazette » avec l’Association des maires de France et France Info, les trophées « Fier(e) de ma commune » ont été remis le 1er juillet 2019. 570 communes ont participé à ces prix, 40 avaient été présélectionnées par le jury. Bègles a été récompensée dans la catégorie « participation citoyenne ».

Ce n’est ni du design de service public, ni un budget participatif. La ville de Bègles a initié en 2019 un appel à projets pour des services publics coopératifs.

« Il ne s’agit pas d’avoir une idée d’équipement et de demander à la collectivité de la réaliser. On est plutôt sur du fonctionnement et de l’investissement citoyen. J’ai une idée de service et je veux m’investir au côté de la collectivité, pour sa construction puis sa gestion. Telle était l’idée de la Fabrique à projets ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Thèmes abordés Service public