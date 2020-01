Théâtre, sport, tricot… des activités qui renforcent la cohésion

Management

Publié le 16/01/2020 • Par Christine Berkovicius • dans : Régions, Toute l'actu RH

Des salariés de la ville et de la métropole d'Orléans proposent à leurs collègues des activités gratuites, hors temps de travail, afin de favoriser le bien vivre-ensemble.

[Ville et métropole d’Orléans (Loiret) 22 communes 3 500 agents • 282 800 hab.] Depuis le printemps, Virginie, employée au service courrier de la mairie d’Orléans, a découvert un bon moyen de se ressourcer. A la pause déjeuner ou tôt le matin, elle médite en petit groupe de cinq à huit personnes, sous la conduite d’un collègue qui les fait profiter de sa longue pratique en la matière.

« Cela permet de lâcher prise afin de mieux se concentrer par la suite. On repart au top et en plus c’est très pratique car cela se déroule dans nos locaux », se réjouit cette quinqua qui a repris les cours cet automne.

Cette activité fait partie du programme « qualité de vie au travail » (QVT) lancé par la ville et la métropole d’Orléans au printemps 2019 et récompensé par les trophées Harmonie mutuelle au mois de juin. Objectif : favoriser bien-être, santé et cohésion – avec, en toile de fond, la prévention des risques psychosociaux et la lutte contre l’absentéisme – et permettre aux 3 500 agents de « mieux vivre ensemble », au terme d’une phase de mutualisation ville-agglo qui a profondément perturbé les habitudes.

Agents animateurs

Après un premier plan en 39 actions proposé en 2017, la direction a souhaité aller plus loin et surtout impliquer davantage les salariés, car « la qualité de vie au travail ne se décrète pas d’en haut », constate Camille Margollé, responsable du service dédié, rattaché à la direction des ressources humaines, qui emploie une trentaine de personnes.

Un nouveau programme a donc été concocté, cette fois avec la participation directe des agents en tant qu’animateurs. « L’idée était d’identifier les nombreux talents de nos agents et de leur proposer d’animer des ateliers pour leurs collègues dans le domaine du sport ou du bien-être », ajoute-t-elle.

Baptisé « coach me », ce volet phare du programme « QVT » réunit une vingtaine de propositions, de la méditation à l’éveil musculaire en passant par le théâtre, qui ont déjà attiré près de 400 agents.

Pour coordonner le tout, la collectivité s’est adjoint les services d’une start-up, Alter Ego digital. Cette jeune pousse locale a participé à l’élaboration du programme et à la création de l’interface qui permet à chaque agent de connaître les activités proposées, les heures, les lieux, de s’inscrire, etc.

Elles ont lieu par petits groupes, hors temps de travail, mais dans les locaux. A cela s’ajoute la participation à des défis organisés au sein de la métropole, avec préparation physique et T-shirt à la clé.

Actions solidaires

L’interco, qui fera de 2020 l’année du sport pour ses agents, veut aussi favoriser les défis par équipe en interne, par exemple faire le plus grand nombre de pas ou éviter de prendre l’ascenseur pendant une semaine…

Toujours pour favoriser la cohésion, la QVT se décline aussi sous forme de conférences « inspirantes et optimistes » ou d’actions solidaires et managériales. Enfin, et c’est la seule partie obligatoire du programme, les agents doivent participer à une demi-journée d’échanges sur le thème du bien vivre-ensemble.

« Bien sûr, il n’est pas encore possible de mesurer les effets de ces actions sur la santé, mais pour ce qui est de la cohésion, on voit déjà que les agents se connaissent mieux », se félicite Camille Margollé, qui espère bien étendre encore le programme d’animations.

Virginie, elle, a déjà son idée pour innover… Elle est prête à proposer une activité tricot à la pause déjeuner. Un bon moyen d’évacuer son stress en joignant l’utile à l’agréable !