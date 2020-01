Ces territoriaux qui font le choix du privé

Mobilité

Publié le 15/01/2020 • Par Aurélia Descamps • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La mobilité des territoriaux vers le secteur privé est marginale. Le statut n’aide pas. Les préjugés non plus. Ceux qui ont sauté le pas témoignent de réalités certes un peu différentes, mais pas incompatibles à l’échelle d’une carrière.

Chiffres-clés Cinq ans : c’est la durée initiale maximale de la disponibilité pour convenances personnelles, allongée de deux ans par le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique. Le texte prévoit la conservation des droits à l’avancement pour le fonctionnaire exerçant pendant ce temps une activité professionnelle. Idem pour la création ou la reprise d’entreprise.

Ils ont « quitté » la territoriale pour « basculer » dans le privé. Même le choix des mots utilisés pour témoigner dénote le caractère peu anodin de la démarche chez les fonctionnaires. Ils semblent d’ailleurs peu nombreux à avoir sauté le pas, encore moins de manière définitive. « La grosse barrière, c’est évidemment la sécurité de l’emploi et l’avancement automatique, rappelle Bernard Gruot, ancien directeur territorial au Centre national de la fonction publique territoriale. Pour les agents de catégorie C surtout, soit près de 80 % des effectifs, ce type de mobilité n’est pas forcément intéressant, voire risqué. Elle concerne plutôt les cadres. » L’enjeu consiste par exemple à revoir son salaire à la hausse, à la faveur d’une opportunité issue de son réseau. Mais la dynamique est généralement plus globale, motivée par le désir ou la contrainte de changer de lieu, de métier ou encore de niveau hiérarchique.

Détricotage du statut

