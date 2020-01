Trois espaces tout en un pour accompagner ou loger les 11-30 ans

Jeunesse

Pour améliorer l’offre de logement dédiée aux jeunes et la coordination des acteurs de la jeunesse dans la métropole de Bordeaux, des pôles territoriaux dédiés ont été imaginés. Bénéficiaires du projet porté par un groupement d’associations et soutenu par les collectivités, les jeunes du territoire y ont été associés. Cette démarche participative débouchera, d’ici à 2022, sur la création de trois lieux multifonctions dans différentes communes de la métropole.

Chiffres-clés 22 M€ : c’est le coût de l’investissement pour les trois PTCJ dans la métropole de Bordeaux, dont 8,4 millions proviennent de subventions de l’Etat et des collectivités : région Nouvelle-Aquitaine, département de la Gironde, Bordeaux métropole, villes de Mérignac, Bordeaux et Lormont.

Des lieux hybrides, multifonctionnels, dédiés aux jeunes. Voici comment on peut résumer les PTCJ qui devraient voir le jour d’ici à 2022, dans trois communes de la métropole bordelaise : Mérignac, Lormont et Bordeaux dans le quartier les Bassins à flot.

L’idée est née au sein de CHJ, groupement de trois associations : Habitat jeunes, Foyers jeunes travailleurs – gestionnaires historiques – et l’Union régionale pour l’habitat des jeunes. « On s’est inspiré des PTCE. Nous en avons retenu deux principes. D’abord, la gouvernance pluri-acteur, qui implique les habitants et, en l’occurrence, les jeunes. Ensuite, l’ancrage territorial, la vision du développement local », se souvient Julie Broner, codirectrice de CHJ. En 2016, avant de répondre à un appel à projets de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine concernant le PIA, CHJ se rapproche de la métropole bordelaise afin de lui proposer de porter le projet. Même si elle le voit d’un œil bienveillant, l’interco décline l’offre. C’est donc CHJ qui va porter les pôles, lauréate du PIA.

Une large concertation

Le processus a commencé en mars 2017 par une large concertation. Trente-neuf ateliers de coconstruction se sont ...

