Lieux de culte : « Il faut une fermeté juste, pas sélective »

[Entretien] Radicalisation

Publié le 14/01/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Agent du renseignement territorial en Seine-Saint-Denis jusqu’en 2015, Noam Anouar lève le voile sur son travail et de nombreux dossiers sensibles.

A cause du règne du secret, le milieu du renseignement alimente toutes sortes de fantasmes. Agent du renseignement territorial en Seine-Saint-Denis jusqu’en 2015, Noam Anouar lève le voile sur son travail et de nombreux dossiers sensibles. Dans « La France doit savoir » (Plon, septembre 2019), il raconte sa lutte contre la radicalisation au quotidien et dénonce les années d’aveuglement de la France face à la montée du djihadisme. Grâce à sa maîtrise de l’arabe et à sa connaissance de l’islam ainsi que de la littérature salafiste, il est recruté dans le renseignement pour identifier et surveiller les filières djihadistes de Seine-Saint-Denis.

Ce département, détenant le record français de 160 lieux de culte musulman, comptait plus de 1 400 personnes dans le FSPRT en février 2018. Sa riche connaissance du territoire et des réseaux locaux en font rapidement l’un des hommes les mieux informés du département. Des frères Kouachi à Samy Amimour, en passant par les frères Clain, Noam Anouar a croisé les terroristes les plus dangereux du territoire. Il regrette une méconnaissance générale de l’islam de la part des élus et dénonce un clientélisme propice à une instrumentalisation de la ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier