Un nouveau pouvoir de police du maire qui fait pschitt

En proposant de lutter contre l’hyperfréquentation touristique des sites naturels et culturels, les sénateurs ont failli révolutionner les pouvoirs de police générale du maire.

Le tourisme de masse aura-t-il la peau de nos sites naturels et culturels ? Cette question récurrente est un véritable casse-tête pour les maires dont le territoire communal abrite un tel site. Car les solutions d’encadrement de cette hyperfréquentation touristiques ne sont aujourd’hui qu’indirectes : fixer un nombre maximal de visiteurs, contrôler les locations de logement, instaurer une nouvelle taxe… ou laisser fleurir au sein de ses administrés un rejet des touristes au point de voir se développer des actions « antitouristes », comme à Amsterdam, Barcelone ou encore Venise.

C’est pour éviter une telle situation et trouver une solution légale que le sénateur Jérôme Bignon (Les Indépendants) a déposé une proposition de loi visant à encadrer l’hyperfréquentation de sites naturels et culturels. Adopté à l’unanimité au Sénat, le 21 novembre dernier, ce texte modifie le droit actuel afin d’étendre les compétences de police du maire à la protection de l’environnement et, ainsi, faire de « la protection de l’environnement et du caractère des sites une nouvelle composante de l’ordre public général ».

Révolution manquée

Une petite révolution puisque cette modification législative viendrait toucher le sacro-saint article L.2212-2 du CGCT selon lequel la police du maire a « pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Soit toucher au célèbre triptyque de l’ordre public de 1884 qui n’a, jusqu’à présent, connu que deux ajouts et uniquement jurisprudentiels. Mais la révolution n’aura pas lieu puisque la proposition de loi a été bien remaniée depuis son passage en commission.

La porte ouverte aux poursuites

A trop vouloir élargir les pouvoirs de police administrative générale du maire, les sénateurs y ont craint la porte ouverte à d’éventuelles poursuites en manquement à l’encontre des maires si ceux-ci ne se saisissaient pas de ce nouveau pouvoir. « D’autant plus dommageable, expliquait le sénateur Jérôme Bignon dans l’Hémicyle, que le maire ne dispose pas, la plupart du temps, des moyens techniques, juridiques ou humains qui lui permettraient d’exercer effectivement ce nouveau pouvoir de police. »

La solution retenue dans le texte ne concerne donc non plus l’extension des pouvoirs de police générale du maire, mais celle de son pouvoir de police spéciale en matière de circulation des véhicules motorisés, qui existe déjà à l’article L.2213-4 du CGCT. Cette extension, moins révolutionnaire permettrait toutefois de réglementer l’accès aux espaces protégés.

Concrètement, si, aujourd’hui, le maire a la possibilité d’interdire certains véhicules motorisés sur une partie des routes d’espaces naturels, cette modification lui permettrait, par un arrêté motivé, de réglementer également la circulation des personnes. Le texte précisant toutefois que ce pouvoir de police spéciale version étendue devra être exercé sous conditions : dans le cadre d’un projet de territoire et soumis à consultation. La montagne a donc accouché d’une souris !

