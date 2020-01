Baromètre des territoriaux

Publié le 13/01/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : la loi « mobilités » va-t-elle désenclaver les territoires ?

C’est sans doute le plus grand enjeu du projet de loi d’orientation des mobilités ( LOM ), adopté le 19 novembre 2019 : désenclaver les territoires. Très tôt, le gouvernement avait identifié ce problème des zones blanches de la mobilité, où il n’existe pas d’offre de transports publics et qui représentent 80 % du territoire. Peu après, le mouvement des « gilets jaunes » est venu rappeler l’urgence de la situation. Aujourd’hui, on peut regretter le choix de l’exécutif de ne pas avoir fléché de ressources financières en direction des communautés de communes qui souhaiteraient prendre cette nouvelle compétence et développer des offres de transport. La balle est dans leur camp. Et il est assez difficile de savoir si elles arriveront à relever ce défi, comme le montre notre baromètre aux votes assez partagés.

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 23 octobre au 5 novembre 2019 (211 répondants).

Cet article est en relation avec les dossiers