Élaborer et présenter son bilan financier du mandat (1)

Au cours de l’année 2020 interviendront les renouvellements des conseils municipaux et intercommunaux. Le moment est venu de commencer à préparer la clôture de la mandature en établissant un relevé des réalisations complètes du mandat. Alors que les citoyens exigent des décideurs publics de façon de plus en plus pressante des comptes précis sur la qualité de leur gestion, les contraintes financières qui pèsent désormais sur les collectivités et la sensibilité de la population aux thématiques fiscales doivent les inciter à intégrer dans leur communication une dimension financière plus importante qu’auparavant. Il apparaît essentiel de comparer la situation financière de la collectivité au début et à la fin du mandat, et d’utiliser ces éléments pour bâtir une stratégie financière cohérente pour le mandat à venir.

