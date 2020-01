Budget de la Sécurité sociale : deux mesures pour pallier la « désertification obstétricale »

LFSS 2020

Nuits à l’hôtel, prise en charge des transports, l’«engagement maternité » d'Agnès Buzyn se traduit par deux mesures de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 pour les femmes enceintes éloignées de plus de 45 minutes d’une maternité. Un petit palliatif aux déserts obstétricaux que la fermeture massive de maternités a créés.

Promis le 31 mars 2019 par Agnès Buzyn via une tribune publiée dans le JDD, le pack de services « Engagement maternité » destiné aux femmes enceintes éloignées d’une maternité de plus de 30 minutes sera bien mis en œuvre… mais avec un seuil plus restrictif : 45 minutes. L’article 52 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 en a, en effet, retenu deux dispositions :

les maternités devront proposer aux femmes enceintes concernées une « prestation d’hébergement temporaire non médicalisé » autrement dit des nuits dans des « hôtels hospitaliers » dont 41 sont encore en cours d’expérimentation nationale ;

les frais de transport entre domicile et maternité seront pris en charge quand ils seront prescrits « pour des motifs de qualité et de sécurité des ...

