Loi de finances pour 2020 : les dispositions relatives au logement décryptées

Logement

Publié le 03/01/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Le budget du logement pour 2020, rattaché à la mission Cohésion des territoires, est une fois de plus en baisse, du fait de la poursuite de la réforme des aides personnelles au logement. Revue de ses principales mesures.

Rattaché au budget du ministère de la cohésion des territoires, le logement et son financement est essentiellement réparti sur le programme 109 « Aide à l’accès au logement », et sur le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ». La loi de finances pour 2020 a prévu un budget en décroissance de 1, 223 milliards par rapport à 2019, une baisse liée à la baisse des aides personnelles au logement compensée par les bailleurs sociaux, et à la contemporanéisation de ces aides – voir encadré.

Le budget des APL en baisse

Ainsi les crédits budgétaires consacrés aux aides personnelles au logement seront en 2020 de 12,0 milliards d’euros, soit une diminution de 1,4 milliard d’euros par rapport à 2019 et de 3,5 ...

