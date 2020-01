Des sociétés tiers de financement pour accompagner les travaux

Rénovation énergétique

Créées par la loi ALUR de 2014, les sociétés de tiers-financement (STF) sont le bras armé des conseils régionaux ou des métropoles pour aider les ménages à financer des travaux de rénovation énergétique. Les premières d'entre elles bénéficient d'un refinancement de la BEI (Banque européenne d'investissement).

La BEI avait annoncé une première enveloppe de 400 millions d’euros pour la période 2016-2020. 320 millions d’euros ont d’ores et déjà été fléchés sur six projets régionaux et un projet métropolitain, participant à la rénovation de près de 20 000 logements jusqu’en 2023. Ce sont les sociétés de tiers-financement (STF) qui interviennent directement auprès des particuliers et copropriétés, s’insérant dans une faille de marché liée à la relative absence des réseaux bancaires traditionnels sur ce créneau.

Une activité de prêts mise en place grâce aux collectivités

Le tiers-financement consiste à proposer une offre de rénovation énergétique incluant le financement de l’opération et un suivi post-travaux. Agréées par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de ...

