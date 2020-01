La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 est publiée

LFSS 2020

Publié le 02/01/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

La loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 a été publiée au Journal officiel du 27 décembre après un passage devant le Conseil constitutionnel le 20 décembre.

Si le passage du texte au Parlement a été plus compliqué que les années précédentes, notamment du fait des annonces sur le plan Hôpital, la censure des Sages n’a été que partielle et n’a concerné que peu de dispositions.

Les juges ont ainsi censuré l’article 73 qui prévoyait la création d’un site internet regroupant les places en crèches disponibles ainsi que les disponibilités d’accueil des assistants maternels. Est également censurée la création d’un site internet qui devait présenter l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. Ces deux dispositions se bornaient à prévoir certains moyens d’information des assurés sociaux ou des professionnels de santé et n’avaient donc pas leur place dans cette loi.

Pour le reste, le texte est promulgué en l’état de son adoption par le Parlement, on peut notamment retenir :