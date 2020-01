Tout savoir sur l’Office français de la biodiversité

Biodiversité

La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 a créé l’Office français de la biodiversité en vue de rapprocher les expertises complémentaires de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage au service de la reconquête pour la biodiversité et de renforcer l’exercice de la police de l’environnement.

Ce nouvel établissement résulte de la fusion de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le décret en fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement.