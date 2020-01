Modifications des règles électorales concernant le Parlement européen

Elections

Publié le 02/01/2020

Un décret procède à diverses mesures de simplification et de clarification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

Il modifie ainsi les dispositions relatives aux conditions d’inscription sur les listes électorales et de remise des cartes électorales. Il apporte également des précisions s’agissant de la propagande électorale. Il simplifie par ailleurs la procédure de dépôt des candidatures et harmonise la réglementation en matière de grammage des bulletins de vote.

Enfin, faisant suite au retour d’expérience des élections européennes des 25 et 26 mai 2019, il clarifie les dispositions relatives aux autorités chargées d’apposer sur la liste d’émargement les mentions concernant les électeurs français votant dans un autre Etat membre et confie aux commissions locales de propagande la vérification du grammage des bulletins de vote, en lieu et place de la commission nationale de propagande.

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.