Règles applicables aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs

Gens du voyage

Publié le 02/01/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : TO parus au JO

Un décret est pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2 000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, tel que modifié par l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Le texte détermine pour les aires permanentes d’accueil les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies et le règlement intérieur type. Il précise s’agissant des terrains familiaux locatifs les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage.