Culture

Publié le 02/01/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : TO parus au JO

La loi du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique crée un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Ce décret détaille les missions et compétences dévolues par la loi à ce nouvel établissement qui doit succéder au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Aux fins d’assurer une continuité juridique et de missions entre les deux établissements, il prévoit la reprise par la nouvelle entité des droits, obligations, ainsi que du personnel de l’établissement actuel.

Les ressources, les attributions et le personnel du nouvel établissement seront complétés après la dissolution volontaire de quatre associations (Fonds pour la création musicale, Bureau export, Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles et Club action des labels et des disquaires indépendants français).

Le décret place le Centre national de la musique sous l’autorité d’un président nommé par décret. Il fixe la composition et les attributions du conseil d’administration de l’établissement. Conformément à la loi, il lui adjoint un conseil professionnel dont la vocation est de représenter la filière, il en fixe également la composition et les attributions.

Il établit les règles financières et comptables applicables aux recettes et aux dépenses du nouvel établissement. Il reprend le périmètre des données relatives à l’économie de la filière dont l’établissement peut solliciter la communication, en intégrant les attributions de l’Observatoire national de l’économie de la musique.

Le décret prévoit enfin des mesures transitoires visant à assurer la continuité des missions et le fonctionnement des commissions d’attribution d’aides sélectives. Pour sa première année d’existence, le décret autorise par dérogation le nouvel établissement à fonctionner en vertu du budget établi pour le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz pour l’année 2020.

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du 15e alinéa de son article 11 qui entre en vigueur le 1er octobre 2020.