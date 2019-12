Déserts bancaires : les convoyeurs de fonds lancent leurs propres distributeurs de billets

Aménagement rural

Les convoyeurs de fonds se diversifient dans l’exploitation de distributeurs de billets (DAB) indépendants. Mais le financement de cette activité en partie par les collectivités pose question.

Des distributeurs d’un nouveau genre font leur apparition depuis quelques mois dans plusieurs villages : indépendants, ils ne sont plus affiliés à aucune banque. Plus connus pour leurs services de convoyage de fonds, des acteurs tels que Brink’s et Loomis sont à l’origine de ce nouveau service clé en main aux collectivités et aux commerçants qui souhaitent avoir leur propre point de retrait. Ces entreprises se chargent d’installer le distributeur de billets, de son approvisionnement, de la maintenance et de la gestion des éventuels soucis de retrait.

Leur cible ? « Les communes qui n’ont jamais eu de distributeur automatique de billets (DAB) ou celles où l’agence bancaire a fermé », précise le directeur commercial de Loomis, Olivier Lambert. Du côté de la Brink’s, la stratégie ...