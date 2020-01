GPSEO lutte contre l’illectronisme

Pour aider ses agents en difficulté avec les outils numériques, GPSEO débute l’installation d’ordinateurs dans ses centres techniques. Et les forme.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est à l’occasion de la campagne pour les élections professionnelles de 2018, et du vote électronique mis en place, que les services de ressources humaines de Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), dans les Yvelines, se sont aperçus des difficultés de certains agents avec l’outil numérique. Lesquels ont été confirmés lors de la campagne des entretiens professionnels annuels, pendant lesquels ils doivent se connecter pour se voir notifier et signer les comptes rendus de leurs entretiens.

Formation des agents au numérique

Il faut dire que cette communauté urbaine a été créée en 2017 et a bénéficié de transferts d’agents des collectivités ...