Le conseil constitutionnel valide la suppression de la taxe d’habitation

Budget 2020

Publié le 30/12/2019 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 27 décembre, les principales dispositions de la loi de finances pour 2020. Dans sa décision, l'institution a validé la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales et censuré le financement de la Société du Grand Paris par un prélèvement sur les droits de mutation.

Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 27 décembre, la quasi-totalité des mesures de la loi de finances pour 2020. L’institution a validé, en particulier, la suppression intégrale de la taxe d’habitation pour les résidences principales et la baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu. Le ministre de l’Économie et des finances, Bruno Le Maire et le ministre de l’ Action et des comptes publics, Gérald Darmanin se sont félicités de cette décision par communiqué : « Ainsi, 80 % des foyers ne paieront plus de taxe d’habitation en 2020. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale ».

