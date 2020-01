Comment Waga Energy exploite le biogaz des centres d’enfouissement des déchets

La jeune société Waga Energy propose d’exploiter le biogaz issu des centres d’enfouissement des déchets pour le valoriser sous forme de méthane très pur, directement injectable sur le réseau.

Les collectivités ont de plus en plus l’habitude de méthaniser les boues de stations d’épuration pour en extraire le biogaz et le valoriser. Quelques-unes commencent à exploiter le même biogaz, mais cette fois issu des centres d’enfouissement des déchets. La société Waga Energy, spin-off d’Air liquide créée en 2015 près de Grenoble (Isère), a développé une technologie d’épuration du biogaz qui permet d’extraire un méthane très pur, qui peut ensuite être injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Production de biogaz

« Pour accueillir une Wagabox, le site doit générer au minimum ...