La loi « Engagement et proximité » promulguée

Le texte porté par le ministre délégué aux Collectivités Sébastien Lecornua été publié ce samedi 27 décembre. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2020. Les vainqueurs des élections de municipales bénéficieront d'un nouveau statut et d'un rôle renforcé au sein des intercommunalités.

Promulgué le 27 décembre 2019, le texte « Engagement et proximité » est le fruit des 96 heures d’échange entre le Président de la République et les maires au cours du grand débat. Un temps qui a vu se rapprocher un chef de l’Etat étranger au monde des collectivités et des édiles parfois très remontés contre la réforme territoriale de François Hollande et les coupes budgétaires opérées au début de la mandature d’Emmanuel Macron.

Destiné à la fois à renforcer le statut des maires en revalorisant leurs indemnités et à donner davantage de place aux communes au sein de leurs groupements intercommunaux, le texte porté par le ministre délégué aux Collectivités territoriales Sébastien Lecornu a fait consensus lors de la commission mixte paritaire du ...