Sécurité locale

Attractivité des territoires, reconnaissance faciale : départements et régions lorgnent sur la sécurité

Publié le 31/12/2019 • Par Lucien Moti • dans : Actu experts prévention sécurité, France

FOTOLIA

A l'occasion d'un colloque organisé le 17 décembre par le Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE) sur les liens entre la sécurité et l'attractivité des territoires, Dominique Bussereau et Renaud Muselier, ont porté respectivement la voix de l’Assemblée des départements de France (ADF) et de Régions de France.