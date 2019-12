Caducité des plans d’occupation des sols : report au 31 décembre 2020

Urbanisme

Votée le 19 décembre dernier, la loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique reporte au 31 décembre 2020 la caducité des plans d’occupation des sols et contient d’autres mesures pour « assouplir » l’exercice de la compétence urbanisme entre communes et intercommunalités.

