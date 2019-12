Eau-Assainissement

La bataille des opérateurs privés autour du marché de l’eau de Dijon

Publié le 24/12/2019 • Par Alexandra Caccivio • dans : actus experts technique, Régions

D.R.

Le contrat pour le marché de l'eau et de l’assainissement de Dijon métropole a été remporté par Suez Eau France, et ce malgré une offre d’un montant supérieur à celle déposée par le seul concurrence en lice. Ce choix a valu à François Rebsamen d’être attaqué par Veolia et, au sein-même de son assemblée, par un élu de l’opposition qui s’interroge sur les dessous de ce marché. Explications.

