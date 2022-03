Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels en 10 questions

Cadres de la sécurité civile

Publié le 02/03/2022 • Mis à jour le 23/02/2022 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu juridique, France, Métier et carrière santé social, Statuts prévention-sécurité, Toute l'actu RH

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de la catégorie A. Ces agents territoriaux sont soumis aux règles professionnelles des infirmiers (code de la santé publique).

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

01 - Quelles sont les caractéristiques du cadre d’emplois des infirmiers de SPP ?

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) constituent un cadre d’emplois d’officiers de sapeurs-­pompiers professionnels de catégorie A. Ils se répartissent en deux grades :

infirmier de SPP

et infirmier de SPP hors classe.

Les deux classes du premier grade ont été supprimées.

02 - En quoi les fonctions des infirmiers de SPP consistent-elles ?

Les fonctions des infirmiers de SPP s’effectuent dans les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l’article L1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ils participent à l’ensemble des missions du service de santé et de secours médical définies à l’article R1424-24 du CGCT, comme

les missions de secours d’urgence,

la surveillance de la condition physique des sapeurs-­pompiers,

le soutien sanitaire aux interventions des services d’incendie et de secours

ou la formation des sapeurs-­pompiers au secours à personnes.

03 - Comment ces infirmiers de la sécurité civile sont-ils recrutés ?

Le recrutement d’infirmier de SPP intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours sur titres (lire les questions suivantes).

Voir les dates des concours de la filière Sécurité-Police

04 - Quelles sont les conditions d’accès ?

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique (lire l’encadré).

La profession d’infirmier étant réglementée, les candidats doivent aussi être titulaires

soit d’un diplôme, certificat ou titre de formation mentionné aux articles L4311-3 et ­L.4311-5 du code de la santé publique (notamment le diplôme français d’Etat d’infirmier),

soit d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application de l’article L4311-4 du même code.

En revanche, la condition d’âge, auparavant exigée des candidats, n’est plus requise.

Concours Le concours d’infirmier de SPP comporte une phase d’admissibilité comprenant l’examen du dossier de sélection du candidat et une phase d’admission consistant en un entretien avec le jury.

05 - Comment le concours est-il organisé ?

Les épreuves du concours d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des Sdis sont organisées sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité civile. Le concours comprend une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

La première consiste en l’évaluation par le jury d’un dossier transmis par les candidats, dans le délai et selon les modalités fixés par l’arrêté d’ouverture du concours, la seconde comporte un entretien avec le jury (lire la question suivante).

Chaque session de concours fait ­l’objet d’un arrêté d’ouverture pris par le ministre chargé de la ­sécurité civile. Il précise les dates d’ouverture et de clôture des ­inscriptions, la date et le lieu de la première épreuve, ainsi que le nombre de postes ouverts. Cet arrêté d’ouverture est publié par affichage, jusqu’à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du ministère de l’Intérieur, ainsi qu’au « Journal officiel de la République française » et sur le site internet du ministère de l’Intérieur. Cette publicité est réalisée deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.

Enfin, la liste d’admission établie par le jury est publiée par affichage dans les locaux du ministère de l’Intérieur. Elle est également publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile. Au vu de la liste d’admission, le ministre chargé de la sécurité civile établit, par ordre alphabétique, la liste d’aptitude correspondante.

Toutes les offres d’emploi du secteur Incendie et secours

06 - En quoi les épreuves du concours consistent-elles ?

La phase d’admissibilité consiste en l’évaluation par le jury d’un ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Décret n°2016-1176 du 30 août 2016, portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Décret n°2016-1178 du 30 août 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Décret n°2016-1179 du 30 août 2016, fixant les règles d'organisation générale du concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Cet article est en relation avec les dossiers