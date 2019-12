Transparence : ces élus qui ont « oublié » de faire leur déclaration à la Haute autorité

Transparence

Publié le 24/12/2019 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Des dizaines de milliers d'élus doivent déclarer leur patrimoine et intérêts à la Haute autorité pour la vie publique. Pourtant, certains tardent ou peinent à le faire. Mais l'affaire Delevoye pourrait servir d'électrochoc.

*La démission récente de Jean-Paul Delevoye l’a rappelé : l’exigence de la loi, et des citoyens, vis-à-vis de la transparence a augmenté. De nombreux élus – environ 15 000 – sont tenus de faire des déclarations d’intérêt et de patrimoine auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

«L’affaire Delevoye montre qu’on a franchi un cap important depuis la création de la HATVP il y a six ans. Aujourd’hui, plus personne ne critique la légitimité de l’existence de cette institution. La presse et les citoyens se sont saisis de la question des conflits d’intérêt et en ont fait un sujet central du débat public», se félicite ainsi Elsa Foucraut, responsable du plaidoyer à Transparency International.

Samuel Dyens, avocat au cabinet Goutal, Alibert et ...