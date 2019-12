« A 64 ans, les égoutiers seront déjà morts »

Réforme des retraites

Publié le 26/12/2019 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Dans le futur système de retraite universel, les catégories actives et insalubre de la fonction publique disparaitront pour laisser place à une prise en compte de la pénibilité par le Compte personnel de prévention (C2P), déjà en vigueur dans le privé. Un changement qui inquiète nombre d'agents territoriaux de ces catégories, à commencer par les égoutiers. Eddy Harault, Technicien de service opérationnel (TSO, soit chef d'équipe) aux égouts de la Ville de Paris -où il est aussi élu FO - témoigne pour la Gazette.

Dans plusieurs villes de France, les égoutiers ont souvent été, ces dernières semaines, en tête des manifestations contre la réforme des retraites. Êtes-vous particulièrement inquiets de la suppression de la catégorie « insalubre », à laquelle vous appartenez ?

Ce n’est même plus de l’inquiétude : pour nous, cette réforme est une catastrophe. Quel intérêt pour nous de savoir qu’avec le nouveau système, on aura la possibilité de partir à 60 ans ou qu’on aura un bonus si on va au-delà de 64 ans, puisqu’à ces âges-là on sera déjà mort ?

C’est un peu cru à dire comme ça, mais c’est la réalité : une étude a montré que les égoutiers ont une espérance de vie inférieure de 17 ans par rapport au reste de la population (*), ce qui fait une moyenne à 58 ans. A ...

