Réforme des retraites : les territoriaux restent mobilisés pour début janvier

Retraites

Publié le 20/12/2019 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

Entre fermeté sur l'âge-pivot et ouverture sur les modalités de transition, sur les fins de carrière ou encore sur la prise en compte de la pénibilité, Edouard Philippe n'a globalement pas rassuré les organisations syndicales, à l'issue des négociations des 18 et 19 décembre. Les organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale restent mobilisées avec leurs fédérations.

De la déception : c’est ce qu’expriment les organisations syndicales représentatives de la territoriale au lendemain du bilan dressé par Edouard Philippe, le 19 décembre au soir, du dernier «round » de négociations sur la réforme des retraites. L’intersyndicale fonction publique (CGT, FO, Solidaires, FSU, FA) annonce « soutenir l’appel interprofessionnel qui affirme qu’en conséquence, au-delà des initiatives d’ores et déjà programmées sans trêve jusqu’à la fin de l’année 2019, les organisations appellent à une nouvelle puissante journée de grève et de manifestations interprofessionnelle et inter générationnelle le jeudi 9 janvier 2020 ».

Les syndicats « réformistes » ne se joignent pas à cet appel, mais restent sur la défensive à la suite ...

