Accueil

Actualité

Actualité France

France « Silence total » sur le projet de loi Autonomie

Grand âge

« Silence total » sur le projet de loi Autonomie

Publié le 20/12/2019 • Par Catherine Maisonneuve Isabelle Raynaud • dans : France

Robert Hoetink / AdobeStock

Alors que le texte devait être présenté en conseil des ministres mi-décembre, plus aucun calendrier n'est présenté par le ministère des Solidarités et de la santé, au plus grand désarroi des acteurs du secteur.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Grand âge