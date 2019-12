Adoption définitive du budget 2020

Projet de loi de finances pour 2020

Publié le 20/12/2019

Les députés ont voté, jeudi 19 décembre en lecture définitive, le projet de loi de finances pour 2020. La plupart des modifications apportées par les sénateurs ont été retirées.

Fin du marathon budgétaire au Parlement. L’Assemblée nationale a adopté, jeudi 19 décembre en lecture définitive, le projet de loi de finances pour 2020, par 77 voix pour et 30 contre. La veille, le Sénat avait rejeté le texte, sans examiner la version issue de la nouvelle lecture à l’Assemblée. Et pour cause, les députés étaient revenus, les 16 et 17 décembre, sur la plupart des nombreuses modifications apportées en première lecture par le Sénat.

A l’issue de son parcours parlementaire, le PLF 2020 a quadruplé de volume par rapport à sa version initiale, de 80 articles au départ à 392 à la sortie du Sénat avant un dernier nettoyage par les députés. Le nombre d’amendements déposés a également atteint un record avec 11 228. Présents en filigrane tout au long de ces trois mois ...

