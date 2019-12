Le développement des data centers en question

Numérique

Publié le 24/12/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Dans une note rapide publiée le 18 décembre, l'Institut Paris Région analyse les impacts énergétiques et spatiaux des data centers sur les territoires, aujourd'hui totalement absents des documents de planification.

Chiffres-clés 123 data centers en Ile-de-France, dont 3 en projet

L’implantation des data centers est en plein essor, notamment en Ile- de-France- qui concentre environ un tiers des implantations, à Paris, la Courneuve, Aubervilliers, ou du côté du plateau de Saclay. Dans une note publiée le 18 décembre par l’Institut Paris Région, Cécile Diguet et Fanny Lopez, les deux auteures, analysent les lieux d’implantations de ces data centers, et les tendances vers lesquelles se dirige le secteur.

« Si les dynamiques d’implantation de ces centres sont difficiles à cerner, il est acquis que leur impact spatial et énergétique va être de plus en plus structurant pour les territoires, dessinant une nouvelle géographie numérique. Un phénomène de déploiement qui n’est pas, ou si peu, pris en compte dans les documents de planification ...