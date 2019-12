CC by Classiccardinal

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 14 au 20 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Grève – Lyon, Nantes, Orléans, Gironde… Autant de villes ou départements où RTE (Réseau de transport d’électricité) a enregistré des coupures d’électricité volontaires cette semaine. Ces « actes de malveillance », selon Enedis, s’inscrivent dans le mouvement social contre la réforme des retraites. Comme le rappelle Le Point, cette façon de manifester est illégale et RTE envisage de porter plainte. Mais retrouver les responsables de ces coupures n’est pas simple. Il faut, en effet, retrouver tous les foyers concernés et les procédures d’Enedis permettent souvent de rétablir le courant avant même que le particulier ne s’en aperçoive. En tout cas, même si certains bâtiments publics ou des entreprises du CAC 40 étaient visés, RTE affirme qu’un hôpital lyonnais et près de 50 000 foyers en Gironde ont également été concernés.

Grève, suite – Febus, le bus à hydrogène à haut niveau de service de Pau, a été une victime collatérale du mouvement social. Alors qu’il devait être inauguré mi-décembre en présence d’Emmanuel Macron et de François Bayrou, maire de Pau, ce mode de transport innovant (plus gros bus mis en circulation fonctionnant à l’hydrogène) devra attendre pour les célébrations. Le Parisien les annonce pour janvier prochain. En attendant, comme le signale La République des Pyrénées, le grand public peut déjà circuler à bord de ces 6 véhicules longs de 18 mètres, pour parcourir en 18 minutes les 6 kilomètres de trajet (dont 85% en voie propre) à travers la cité paloise. Pour alimenter les véhicules, Pau a d’ailleurs construit une station de production d’hydrogène.

Une loi qui fait un tabac – Alors que les débats autour de la loi contre le gaspillage et pour une économie circulaire se sont focalisés sur la question de la consigne [lire aussi notre article] et du plastique, d’autres mesures ont été adoptées dans la loi votée cette semaine. Agrofournitures, filets de pêche, mégots, jouets, articles de sport… Actu Environnement propose un résumé des différents amendements adoptés cette semaine et qui modifient certaines filières élargies du producteur (REP). Si des dérogations ont été accordées à certaines filières, d’autres auront en revanche de nouvelles contraintes (en particulier celle du secteur du tabac pour financer la reprise des mégots) [lire aussi notre article].

Vent debout – Onze mois après avoir pris connaissance des propositions du groupe de travail sur l’éolien [lire aussi notre article], la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a annoncé, dans un communiqué, des mesures pour renforcer l’acceptabilité de l’énergie éolienne. Certaines doivent ainsi permettre de maîtriser les nuisances, de mieux démanteler et de recycler les éoliennes et les matériaux utilisés, et d’autres doivent permettre de mieux accepter ces installations dans le paysage et de bien les répartir sur l’ensemble du territoire.

L’affaire du siècle – Un an après, « L’affaire du siècle » refait parler d’elle. Selon Europe 1, les quatre ONG qui avaient lancé une pétition puis attaqué l’Etat pour inaction climatique veulent aujourd’hui élaborer une carte de France des changements climatiques. Elles lancent ainsi un appel aux particuliers et collectifs pour qu’ils témoignent et recensent tous les signes d’exposition au réchauffement climatique : terrains qui s’affaissent sous l’effet de la sécheresse, bouleversements dans l’océan, modifications de la biodiversité… [lire aussi notre article].

Coup de froid – Le mouvement est enclenché : après Rennes (au 1er janvier prochain), Paris réfléchit également à interdire les terrasses chauffées en hiver. France Info s’est d’ailleurs interrogé sur l’impact environnemental des braseros et des chauffages électriques utilisés. Il ressort que la consommation électrique, par an, d’une grande terrasse peut représenter l’équivalent de la consommation électrique de 10 à 15 ménages (hors chauffage).

Haies – Le département des Deux-Sèvres a lancé l’appel à projets « Haies et plantations ». Le but, comme le rappelle France Bleu, est de planter 23 kilomètres de haies doubles, un hectare de bosquets et 320 arbres alignés afin de profiter, entre autres, de leurs nombreux atouts en matière de protection contre le vent, de leur rôle dans la production de biomasse par le bois énergie ou de leur action dans la lutte contre l’érosion des sols… [lire aussi notre article].

Trottinettes – Comme prévu, le secteur du free-floating est de plus en plus encadré et commence à trouver sa place dans l’espace urbain [lire aussi notre article]. La Tribune se fait ainsi l’écho d’une expérimentation à Lyon où une équipe missionnée par les quatre opérateurs de trottinettes électriques est chargée de réguler la dépose des engins. Des emplacements de stationnement ont également été installés.

Et aussi…

Juste avant Noël, RTL rappelle pourquoi il ne faut pas jeter les piles à la poubelle, soulignant qu’elles sont recyclables à 80%.

A peine voté, le plan climat 2030 de l’Eurométropole de Strasbourg est déjà critiqué [20 Minutes].