« Les DGS ne forment pas un groupe homogène »

La sociologue Emilie Biland a fait de la fonction publique territoriale son objet de recherche. Si les fonctions et la figure du DGS ont évolué, cette population laisse encore peu de place à la diversité.

En tant que chercheuse, quelle image avez-vous des DGS ?

La figure du DGS est très stimulante, au regard des questions qu’elle pose pour les sciences sociales, sur les rapports entre administration et politique : les DGS se situent au sommet de l’ordre administratif territorial et à l’interface avec son ordre politique. L’enjeu du « plafond de verre » est aussi présent dans l’emploi public local, avec beaucoup d’obstacles pour l’accès des femmes aux pleines responsabilités dans les collectivités, et peut-être plus encore en tant qu’agentes publiques qu’en tant qu’élues.

Comment décrire sociologiquement ce groupe ?

C’est un groupe hétérogène, en raison d’une double ligne de différenciation : être fonctionnaire ou non ...

