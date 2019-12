Quels outils dans la lutte contre les dépôts de déchets sauvages ?

Déchets

Publié le 20/12/2019 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Réponse du Secrétariat d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire : La secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, est très sensible aux nuisances et enjeux paysagers et environnementaux associés aux décharges sauvages.

Elle a ainsi mis en place un groupe de travail, en lien avec les collectivités, qui s’est réuni à plusieurs reprises depuis mai 2018 afin de mettre à disposition des collectivités des outils plus performants pour lutter contre ces phénomènes. Ces outils pourront être de nature juridique, technique ou numérique.

Il s’agit ici d’un engagement de la feuille de route pour une économie circulaire, adoptée par le Gouvernement en avril 2018. Trois grands chantiers sont actuellement en cours. Premièrement, une étude visant à mieux connaître les déchets sauvages et à identifier les bonnes pratiques de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages a été réalisée, sous le pilotage de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

Les résultats de cette étude ont été publiés en février 2019.

Deuxièmement, le groupe de travail est chargé d’identifier des modifications législatives et réglementaires pour lutter plus efficacement contre les dépôts illégaux de déchets. Les travaux de ce groupe de travail se poursuivent et pistes identifiées permettront d’alimenter le projet de loi antigaspillage pour une économie circulaire qui sera débattue au parlement à l’automne 2019.

Enfin, un guide regroupant des outils pour aider les maires à sanctionner l’abandon de déchets, notamment les procédures de sanction existante, sera élaboré dans le courant de l’année 2019.

Parmi les modifications législatives ou réglementaires d’ores et déjà identifiées pour lutter plus efficacement contre les dépôts illégaux de déchets, il peut être cité notamment :