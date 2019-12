Les 12 travaux du DGS

Management

Les DGS de 2020 doit savoir piloter vite, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un véhicule téléguidé par un autre sur une route semée d'embûches qui change continuellement de direction.

Etre DGS en 2020 ne revient pas seulement à piloter ou à copiloter une administration. Il faut aussi être un leader capable d’emmener des équipes pluridisciplinaires, avoir une vision à 360 degrés de tout ce qui peut toucher aux collectivités et à leur territoire, posséder des compétences techniques, être disponible et réactif, savoir gérer l’action des élus, leur apporter du conseil stratégique dans l’élaboration des politiques publiques…

« On ne s’improvise pas DGS », prévient Hélène Guillet, DGS de Vertou. Pour ce faire, par exemple, l’Institut national des études territoriales (Inet), grâce à son cycle supérieur de management, prépare les cadres déjà expérimentés aux postes de direction. Il axe sa formation sur l’accompagnement au changement permanent, la transformation numérique et sociétale, et des approches comparées entre collectivités et certains pays d’Europe, avec les autres versants de la fonction publique et le privé.

Devoir de réserve

Il doit être un genre de super-héros capable de rester dans l’ombre du maire ou du président de l’exécutif qui ont, eux, la légitimité et le pouvoir de décision. Il faut en effet pouvoir rester humble et ne pas avoir un ego surdimensionné devant un élu qui, par nature, peut être moins sachant, se mettre à sa portée. Il requiert des qualités de diplomate, d’équilibriste, presque d’alchimiste, et a pour boussole la « loyauté républicaine », selon les termes de la charte de déontologie des DGS.

Autrement dit, il est au service de la collectivité et doit être loyal à l’exécutif qu’il sert au moment où il est en fonction. Un point essentiel à se remémorer en période électorale, insistait-on au sein du SNDGCT lors du congrès national du syndicat de novembre. Au cours des campagnes, des emballements peuvent conduire les DGS à de fâcheuses postures. Accepter de déjeuner ou de dîner avec des élus, par exemple, c’est prendre le risque de froisser le camp opposé et de se voir débarquer dès le lundi matin suivant les élections. Prudence, devoir de réserve, distanciation, fermeté face aux sollicitations politiques s’imposent donc lors de ces périodes délicates.

Confiance

En fonction des strates, les profils et les postures diffèrent un peu. Dans une commune, « le DGS doit mettre en place le projet politique d’un maire et de son équipe. Dans une interco, le projet de territoire se construit après les élections. Le rôle du DGS est alors celui d’ensemblier », explique Dominique Garnier, DGS de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres (12 communes, 61 100 hab., Loire-Atlantique) et secrétaire national délégué aux RH à l’Association des directeurs généraux des communautés de France. Mais quelle que soit la taille ou le type de collectivité, le couple élu-DGS repose toujours sur la confiance. Le « DGS 2020 » allie donc compétences et grande aptitude aux relations humaines.

La féminisation progresse lentement

En 2017, le taux de féminisation des emplois fonctionnels des grandes collectivités était de 34,4 %. Ce qui équivaut à 5,3 % de plus que lors de la précédente étude, menée en 2014. Sur 326 nominations sur des emplois fonctionnels, 37 % concernaient des femmes. Au niveau de grandes collectivités, 25 % des DGS sont des femmes. Source : « Etude sur les emplois de direction », juillet 2019, CNFPT.