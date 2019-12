ASVP : le classement des 100 premières villes

Statistiques

Publié le 30/12/2019 • Par Alexandre Léchenet Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Conséquence directe de la réforme du stationnement, le nombre d'agents de surveillances de la voie publique (ASVP) tend à diminuer. Au 1er janvier 2019, la France en comptait 7982. Après son top 100 des polices municipales, le Club prévention sécurité de la Gazette publie le classement des 100 premières villes disposant d'ASVP.

La réforme du stationnement aurait-elle conduit les municipalités à revoir à la baisse le nombre d’agents de surveillance de la voie publique ? C’est en tous cas l’une des hypothèses qui pourrait expliquer la diminution des effectifs observée en 2018.

En effet, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, on dénombrait 7 982 ASVP dans toute la France à la fin 2018 alors qu’ils étaient 8920 en 2016.

Dans les couloirs du ministère de l’Intérieur, on avance également l’hypothèse que cette baisse « tient peut être au fait que les maires ont pu réaliser que les ASVP n’avaient pas la même gamme de compétences et prérogatives que les PM. Si on considère la baisse du nombre d’ASVP et la hausse du nombre d’agents de police municipale, n’y aurait-il pas un lien de causalité ? »

Au demeurant, comme la Gazette l’a fait il y a quelques semaines pour les polices municipales, nous publions sur la base de ces chiffres, un TOP 100 des villes disposant d’ASVP.

Que retenir ce classement ?

Premier enseignement : le trio de tête n’évolue pas, par rapport aux années précédentes. La ville de Nice (Alpes-Maritimes) arrive en tête de classement avec 183 ASVP, loin devant les 90 agents de Lyon (Rhône).

Viennent ensuite les villes d’Amiens (81), Saint-Etienne (60) et Nantes (60). Première police municipale de France en effectifs, Marseille n’arrive qu’en 7è position du classement concernant les ASVP.

En outre, parmi les communes ayant un nombre important d’ASVP pour 1 000 habitants, on retrouve les stations de ski ou balnéaires. A Courchevel et Val d’Isère d’ailleurs, qui sont en tête du classement en fonction de la densité, leur nombre varie d’ailleurs en fonction de la saison.

Par ailleurs, les 1897 agents de surveillance de la ville de Paris (ASP), au statut et aux compétences différentes, ont été soustraits de ce classement.

Enfin, si l’on établit un classement des plus gros services de sécurité, Nice arrive en tête (396 PM + 183 ASVP = 579 agents), suivie de Marseille (483), Lyon (425), Toulouse (374) et Cannes (239).

Précautions méthodologiques Le classement ci-dessus a été produit à partir d’un fichier mis à disposition par le ministère de l’intérieur qui compte plusieurs oublis ou erreurs. Certaines informations sont donc peut-être imprécises ou inexactes, et certaines communes ou intercommunalités ont peut-être été oubliées. Ainsi, pour la première fois en 2018, des communes de Polynésie française sont inclus dans le fichier et des villes apparaissent au gré des publications, rendant parfois le calcul de l’évolution compliqué.

Cet article est en relation avec le dossier